Роман Безус вперше у своїй кар'єрі забив три голи в одній грі.

У четвер, 27 липня, відбувся перший поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги конференцій, в якому "Габала" приймала "Омонію".

Гра проходила на стадіоні "Габала Сіті" і завершилася перемогою гостей з рахунком 3:2.

Головним героєм цієї зустрічі став український нападник кіпрського клубу Роман Безус. Екс-форвард збірної України відзначився хет-триком у цій грі і приніс своїй команді вольову перемогу. Українець забив два м'ячі ударами зі штрафних, а також реалізував пенальті.

У складі азербайджанського клубу дублем відзначився Айюб Аллах.

"Габала" - "Омонія" - 2:3

Голи: Аллах, 4, 62 - Безус, 45+1, 50, 82 (пен)

Огляд матчу:

Варто відзначити, що для 32-річного Романа Безуса це перший хет-трик в кар'єрі. Раніше було всього 4 дублі за "Ворсклу", "Гент" (2) і молодіжну збірну України.

За "Омонію" Безус грає з літа 2022 року. За кіпрський клуб українець зіграв 38 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів і віддав 4 гольові передачі.

Матч-відповідь "Омонії" проти "Габали" відбудеться в четвер, 3 серпня.

Переможець цієї дуелі вийде в третій раунд Ліги конференцій, де зустрінеться з переможцем пари "Мідтьюлланд" - "Нідеркорн". Перший матч цих команд завершився з рахунком 2:0 на користь данського клубу.

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