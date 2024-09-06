Португальський футболіст забив 900-й гол у кар'єрі, зігравши в першому турі Ліги Націй проти Хорватії.

Португальський форвард Кріштіану Роналду став першим футбольним гравцем, якому вдалося забити 900-й гол у кар'єрі. Це сталося в матчі збірної, у першому турі Ліги націй-2024/25.

"Мій виклик - стати першим, хто заб'є 1000 голів. Одна відмінність - усі голи, які я забиваю, є на відео", - заявив Кріштіану Роналду.

Найбільше м'ячів він забив у складі "Реал Мадрид" - 450 голів у період з 2009 по 2018 роки.131 м'яч у ворота суперника він закотив за збірну Португалії, 145 - за "Манчестер Юнайтед", 101 - за "Ювентус", 68 - за "Ан-Наср" і п'ять голів за "Спортинг".

Відео дня

39-річний футболіст перший в історії з такою кількістю голів. На другому місці після нього йде аргентинець Ліонель Мессі, який, на відміну від Роналду, зумів виграти Чемпіонат Світу, забивши за кар'єру 838 голів.

І третім у списку значиться бразилець Пеле - на його рахунку 762 голи.

Рекорди Кріштіану Роналду

Португальський форвард дивує весь світ не тільки рекордами на футбольному полі, а й у медіа-просторі. Нещодавно він створив свій канал на Youtube, встановивши абсолютний рекорд платформи, оскільки йому знадобилося всього півтори години, щоб набрати 1 мільйон підписників.

Зараз на нього підписані близько 58 мільйонів осіб.

Крім того, зовсім недавно він задумався, чи стане тренером після того, як закінчить кар'єру гравця. І заявив, що поки ще готовий виходити на поле не менше 2-3 років.

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