Руслан Малиновський заперечує слова тренера і каже, що не ображався на нього.

Півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський відповів тренеру збірної України Олександру Петракову, який раніше заявив, що футболіст образився на рішення тренера і не захотів залишатися в команді на матч з Чехією.

Свою версію подій Малиновський виклав у Instagram.

Футболіст написав, що "змушений відреагувати" на ситуацію і підкреслив, що завжди з великим бажанням приїжджає до збірної України.

"Кількість хвилин і мою позицію на полі визначає тренерський штаб, і я як професіонал це поважаю і завжди приймаю. З поваги до вболівальників і партнерів по команді я не давав будь-яких коментарів після останнього відбіркового збору, щоб не нашкодити атмосфері в команді та не заважати новому тренеру в побудові команди. Тим більше для мене було дивно, що на загальне обговорення були винесені питання, які, на мій погляд, вирішуються всередині команди", - зазначив Малиновський.

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Півзахисник підкреслив, що Петраков обговорив своє рішення залишити його в запасі з половиною команди:

"У мене не може бути будь-яких образ на тренера щодо його вибору складу або тактики. В ході останніх зборів в команді головний тренер в індивідуальних бесідах з гравцями розповів половині команди, що Малиновський не підходить в його схему гри. Природно, ця інформація дійшла і до мене. Я можу зрозуміти його позицію, але не розумію, чому це потрібно обговорювати з гравцями, але не зі мною".

При цьому, за словами Малиновського, він не ображався на тренера:

"Як будь-який амбітний гравець, я хочу грати якомога більше і, звичайно, засмучуюся, якщо цього не відбувається, але ображатися на тренера, який відповідає за результат, було б не професійно з мого боку. Тому на питання, чи ображений я, відповів: "Ні, ви головний, ви вирішуєте". Я досить досвідчений гравець і вмію конкурувати за своє місце. Ніяких вибачень я не просив. Мені це було не потрібно, більше того, це поставило мене в незручну ситуацію. Я тільки частина команди і ніколи не ставив свої інтереси вище командних".

Також він прокоментував свій від'їзд з табору збірної перед товариським матчем з Чехією:

"Після інформації, що велика група гравців повертається у свої клуби, я запитав, чи можу я поїхати. На що отримав відповідь: "Хочеш - їдь". Це не було демаршем, я запитав дозволу і подякував тренеру, що він мені дозволив".

Малиновський також висловив сподівання, що всі футбольні питання надалі вирішуватимуться всередині команди.

Руслан Малиновський: кар'єра у збірній України

Малиновський дебютував за збірну України 31 березня 2015 року в товариському матчі з Латвією.

До цього моменту на його рахунку 43 матчі та 6 голів у футболці національної команди.

На Євро-2020 Малиновський взяв участь у чотирьох матчах, після чого не зміг допомогти команді в грі з Англією через травму.

Автор: Антон Дудар