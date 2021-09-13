Півзахисник покинув розташування збірної після того, як два рази поспіль залишився в запасі.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков повідомив, що півзахисник Руслан Малиновський за власним бажанням покинув табір "жовто-синіх" перед контрольною грою з Чехією.

Про це Петраков сказав в інтерв'ю "Великому футболу".

"Він підійшов, сказав: "Я хочу поїхати". Йому купили квиток на 9-е число, ще була гра в Чехії, але він сказав: "Я не хочу залишатися, я хочу поїхати". Він нічим це не пояснив. Я попросив адміністратора купити йому квиток. Якщо людина хоче їхати, то нехай їде".

Петраков підкреслив, що ніякого конфлікту між ним і Малиновським не було:

"Ні, ніякого конфлікту. Ми не лаялися".

При цьому тренер заявив, що Малиновський образився на те, що залишився в запасі на матчі кваліфікації ЧС-2022 проти Казахстану і Франції:

"Ми спочатку сіли та поговорили з ним в Казахстані. Я йому сказав, що у нас нова схема гри. Кажу, як ми зараз будемо з тобою розмовляти. Він відповів, що якби ця розмова була рік тому, коли він грав у Бельгії, то він, можливо, і став би в позу, а зараз він грає в Італії та розуміє, що на першому місці інтереси команди, а потім вже особисті. Я йому сказав: "Тримай руку, молодець".

На "Олімпійському" я до нього підійшов і запитав, чи готовий він грати з Францією, якщо я випущу його на заміну. Він образився. Сказав: "Добре, в Казахстані я не грав. А чому не граю тут?". Кажу, ми ж з тобою домовлялися, що інтереси команди в першу чергу. А він каже, що образився. Кажу: "Я тоді вибачаюся перед тобою. Це тебе влаштує?". Він каже: "Ні". Ну і все".

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"Після гри він сів і поїхав. Все нормально, ми не лаялися, ми в нормальних відносинах. Хочеш їхати - їдь. Це ж не клуб, де контрактні зобов'язання. Це збірна, не хочеш - їдь", - додав тренер, підкресливши, що "нічим не образив" Малиновського.

Руслан Малиновський: кар'єра у збірній України

Малиновський дебютував за збірну України 31 березня 2015 року в товариському матчі з Латвією.

На цю мить на його рахунку 43 матчі і 6 голів у футболці національної команди.

На Євро-2020 Малиновський взяв участь у чотирьох матчах, після чого не зміг допомогти команді в грі з Англією через травму.

Автор: Антон Дудар