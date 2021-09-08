Олександр Петраков випустив на поле п'ятьох дебютантів.

Збірна України зіграла на виїзді внічию проти чеської команди в рамках контрольного поєдинку.

Перший тайм був насиченим на гольові моменти. Особливо багато загроз створила Чехія. Господарі поля в дебюті гри могли покарати захист української збірної. Форвард Чехії Станіслав Тецл обійшов на віражі Дениса Бойка та відправляв м'яча у ворота, але Сергій Кривцов вчасно у підкаті вибив м'яча.

Ближче до перерви Чехія створила подібний момент, але ворота для них були немов зачаровані - в останню мить Олександр Сирота вибив м'яча та "загасив" небезпеку. Окрім цього, чехи регулярно тиснули та бомбардирували наш карний майданчик подачами.

Проте збірна України на 26-й хвилині відповіла своєю разючою контратакою. Олександр Зінченко запустив по флангу свого тезку Тимчика, а той віддав гольову передачу на Віктора Корнієнка, котрий забив свій перший гол за національну збірну. Для лівого латераля це був також дебютний поєдинок за збірну.

В другому таймі чеський нападник Тецл влучив у стійку, а також гарну нагоду мав Матей Видра, але реалізація нашого суперника була цього вечора кепською. Українці відповіли небезпечним моментом, коли Олександр Зубков прострілив, але Роман Яремчук не дотягнувся до м'яча.

На 89-й хвилині чеський гравець Саділек отримав нагоду пробити з близької відстані, але Бойко здійснив сейв. На останній секунді грі чехи дотисли українців і зрівняли рахунок - Матей Видра розстріляв ворота Бойка. В підсумку на табло нічия - 1:1.

Чехія - Україна - 1:1

Голи: Видра, 90+4 - Корнієнко, 26

Чехія: Станек, Цоуфал, Голеш (Каша, 62), Ємелка, Гавел (Матею, 46), Крал, Соучек (Барак, 62), Пешек (Гложек, 46), Саділек, Змргал (Видра, 46), Тецл (Сачек, 77)

Україна: Бойко, Качараба, Кривцов (Соболь, 46), Сирота, Тимчик, Макаренко (Шапаренко, 56), Зінченко, Корнієнко, Ярмоленко (Кочергін, 76), Сікан (Яремчук, 56), Зубков (Булеца, 64)

Відео огляд першого тайму (відео буде доповнюватися).

Відео дебютного голу Корнієнка.

Чехія - Україна: підсумки матчу

Українська команда продовжила свою безпереможну серію до чотирьох поєдинків. Останній раз наші гравці перемагали Швецію в 1/8 фіналу Євро-2020.

В грі з чехами за збірну України дебютували п'ять футболістів: Тарас Качараба, Олександр Сирота, Віктор Корнієнко, Сергій Булеца та Владислав Кочергін.

У вересні збірна України зіграла двічі внічию в рамках відбору на ЧС-2022: в Нур-Султані з Казахстаном (2:2) та в Києві з Францією (1:1).

Наступний матч Україна зіграє 9 жовтня на виїзді проти Фінляндії у кваліфікації ЧС-2022.

Автор: Артем Будрін