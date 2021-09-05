Руслан Малиновський незадоволений тим, що перестав потрапляти в стартовий склад.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков повідомив, що півзахисник Руслан Малиновський образився на нього через те, що залишився в запасі на матч з Францією.

Слова Петракова передає офіційний сайт УАФ.

"Я знайомлюся з командою, ми граємо за новою схемою. Ми поспілкувалися з Русланом, коли він прибув до збірної. Він ображається, що я його не поставив до складу. Я з ним поговорив, попросив у нього вибачення. Я тільки прийшов в команду", - сказав Петраков.

Він пояснив, чому Малиновський не потрапляє в основу:

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"Мені в цій схемі потрібні футболісти, у яких є флангова швидкість. Будемо з Русланом розмовляти, подивимося, як буде далі".

Нагадаємо, що в матчі проти Казахстану Малиновський також залишився в запасі збірної України.

На рахунку півзахисника 40 матчів і 6 голів у складі збірної.

Україна - Франція: підсумки матчу

Матч Україна - Франція завершився внічию - 1:1.

Збірна України в кваліфікації ЧС-2022 всі 5 поєдинків зіграла внічию. У "жовто-синіх" в активі 5 очок після п'яти матчів і третє місце в групі D. У Франції після аналогічної кількості ігор 9 залікових пунктів і перший рядок.

Наступний матч відбору Україна зіграє 9 жовтня на виїзді проти Фінляндії.

Автор: Антон Дудар