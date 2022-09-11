Роберто Де Дзербі може працевлаштуватися в клубі чемпіонату Англії.

Англійський "Брайтон" знаходиться в пошуках нового тренера, який змінив би Грема Поттера, який пішов у лондонський "Челсі" .

За інформацією видання The Telegraph, клуб розглядає двох осіб: екс-тренера "Шахтаря" Роберто Де Дзербі та наставника норвезького "Буде-Глімта" К'єтіля Кнутсена.

Як повідомляє джерело, керівництво клубу має намір найняти тренера, який би підходив команді за стилем гри, а також філософії розвитку, особливо в плані роботи з молодими гравцями.

Відео дня

Нагадавши, Роберто Де Дзербі пішов з донецького "Шахтаря" через війну в Україні. Сторони обопільно розірвали контракт. З липня італієць знаходиться в пошуках команди. Якщо йому вдасться працевлаштуватися в "Брайтоні", то це буде його перший досвід в АПЛ. Раніше, якщо не брати до уваги "Шахтар", він тренував тільки італійські клуби.

Журналіст Мікеле Кріскітьєлло у себе в соціальних мережах повідомив, що Де Дзербі і керівництво "Брайтона" вже почали переговори.

Після 6 турів "чайки" займають в таблиці АПЛ 4-е місце з 13 очками в активі.

Вас також можуть зацікавити новини: