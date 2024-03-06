"Шахтар" скоро має зіграти з одеським футбольним клубом.

Кубок України з футболу сезону-2023/2024 добіг до 1/2 фіналу - стало відомо, коли та де відбудуться півфінальні поєдинки між донецькими "Шахтарем" та одеським "Чорноморцем" і житомирським "Поліссям" та полтавською "Ворсклою".

Донецька команда зустрінеться з одеситами 3 квітня у Львові на стадіоні "Арена Львів", повідомляє sport.ua. Видання додало, що початок матча запланований на 18:00.

Наступного дня - 4 числа, має відбутися матч "Полісся" - "Ворскла". Протистояння має пройти у Житомирі на Центральному міську стадіоні. Запланований час початку гри - 18:00.

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Нагадаємо, фінал Кубка України з футболу має відбутися 15 травня.

Варто зазначити, що чинний володар трофея - київське "Динамо". Столична команда виборола Кубок України сезону-2020/2021. Тоді у фіналі чемпіонату команда з Києва перемогла луганський футбольний клуб "Зоря".

Нагадаємо, що у цьому сезоні "Динамо" сенсаційно "вибив" з турніру ще один столичний клуб - "Оболонь". "Динамівці" програли "Оболоні" 27 вересня минулого року у рамках 1/8 фіналу Кубка.

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