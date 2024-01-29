У півфіналі Кубка України участь беруть "Шахтар", "Чорноморець", "Полісся" і "Ворскла".

У понеділок, 29 січня, в Будинку футболу в Києві відбулася процедура жеребкування 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2023/24.

У жеребкуванні брали участь чотири переможці 1/4 фіналу. Жереб був "сліпим".

Згідно з результатами жеребкування, донецький "Шахтар" потрапив на одеський "Чорноморець", а житомирське "Полісся" зіграє проти полтавської "Ворскли".

Відео дня

Кубок України. Пари 1/2 фіналу

"Шахтар" - "Чорноморець"

"Полісся" - "Ворскла"

Поєдинки 1/2 фіналу Кубка України будуть зіграні 3 квітня. Фінал турніру запланований на 15 травня.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка України є київське "Динамо". У сезоні-2020/21 "біло-сині" обіграли луганську "Зорю".

У сезоні 2022/23 Кубок України не проводився через насичений графік чемпіонату України, участь клубів у єврокубках та матчі збірної України.

У сезоні 2021/22 Кубок України був достроково завершений на стадії 1/4 фіналу через повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну.

Додамо, що рекордсменами за кількістю виграних Кубків України є "Динамо" і "Шахтар" - вони вигравали цей трофей по 13 разів у своїй історії. У цьому сезоні "гірники" можуть стати одноосібним лідером, якщо зможуть виграти трофей. "Динамо" вилетіло з турніру на стадії 1/8 фіналу, сенсаційно програвши "Оболоні".

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