У центральному матчі 10-го туру УПЛ "Динамо" приймало "Шахтар". Матч пройшов на "Олімпійському" і завершився внічию.
Перший тайм вийшов досить рівним. "Динамо" могло відкривати рахунок на 9-й хвилині матчу, але Карлос де Пена пробив у штангу. "Шахтар" тут же відповів небезпечним, але неточним ударом Алана Патріка. Надалі команди також відзначилися моментами Марлоса і Вітіньо, але обом футболістам не вистачило точності в завершенні.
Після перерви відмінний момент був у Віктора Циганкова, але йому не вдалося переграти Андрія Пятова з близької відстані. А на останніх хвилинах біля воріт "Динамо" було гаряче після подачі кутового, але Сергій Кривцов пробив в Олександра Караваєва, який стояв на лінії воріт.
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За підсумками матчу "Динамо" зберегло три очки переваги над "Шахтарем" в чемпіонській гонці - у киян тепер 26 очок, у "гірників" - 23.
"Динамо" - "Шахтар" - 0:0
"Динамо": Бущан, Караваєв, Забарний, Сирота, Кендзьора (Тимчик, 86), Сидорчук, Шапаренко, Буяльський (Гармаш, 86), де Пена, Циганков, Вітіньо (Шкурін, 86)
"Шахтар": Пятов, Матвієнко, Марлон, Кривцов, Додо, Степаненко (Маркос Антоніо, 65), Майкон, Соломон (Сікан, 65), Алан Патрік, Марлос (Тете, 65), Педріньо
Попередження: Шапаренко - Марлон, Кривцов, Сікан, Тітці
Українська Прем'єр-ліга: 10-й тур
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- У стартовому поєдинку туру "Рух" здолав "Маріуполь" з різницею в два м'ячі.
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- "Зоря" і "Металіст 1925" здобули перемоги у своїх матчах.