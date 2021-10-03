Зустріч грандів українського футболу завершилася без забитих м'ячів.

У центральному матчі 10-го туру УПЛ "Динамо" приймало "Шахтар". Матч пройшов на "Олімпійському" і завершився внічию.

Перший тайм вийшов досить рівним. "Динамо" могло відкривати рахунок на 9-й хвилині матчу, але Карлос де Пена пробив у штангу. "Шахтар" тут же відповів небезпечним, але неточним ударом Алана Патріка. Надалі команди також відзначилися моментами Марлоса і Вітіньо, але обом футболістам не вистачило точності в завершенні.

Після перерви відмінний момент був у Віктора Циганкова, але йому не вдалося переграти Андрія Пятова з близької відстані. А на останніх хвилинах біля воріт "Динамо" було гаряче після подачі кутового, але Сергій Кривцов пробив в Олександра Караваєва, який стояв на лінії воріт.

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За підсумками матчу "Динамо" зберегло три очки переваги над "Шахтарем" в чемпіонській гонці - у киян тепер 26 очок, у "гірників" - 23.

"Динамо" - "Шахтар" - 0:0

"Динамо": Бущан, Караваєв, Забарний, Сирота, Кендзьора (Тимчик, 86), Сидорчук, Шапаренко, Буяльський (Гармаш, 86), де Пена, Циганков, Вітіньо (Шкурін, 86)

"Шахтар": Пятов, Матвієнко, Марлон, Кривцов, Додо, Степаненко (Маркос Антоніо, 65), Майкон, Соломон (Сікан, 65), Алан Патрік, Марлос (Тете, 65), Педріньо

Попередження: Шапаренко - Марлон, Кривцов, Сікан, Тітці

Українська Прем'єр-ліга: 10-й тур

Автор: Антон Дудар