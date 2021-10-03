Матч завершився без забитих голів.

У Луцьку відбувся матч 10-го туру УПЛ, в якому зустрічалися "Верес" і "Олександрія". Поєдинок завершився внічию.

У кінцівці "Олександрія" могла вирвати перемогу, але після удару Кирила Ковальця "Верес" врятувала поперечина.

"Олександрія" після цього матчу набрала 18 очок і займає в УПЛ п'яте місце. "Верес", у якого 12 очок, йде восьмим.

"Верес" - "Олександрія" - 0:0

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"Верес": Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов, Полюлях, Петько, Є. Пасіч (Дахновський, 84), Панасенко (Гегедош, 81), Г. Пасіч (Тимофеєнко, 85), Сергійчук (М. Шестаков, 66)

"Олександрія": Білик, Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Цуріков, Калюжний, Дришлюк, Ковалець, Кожушко (Кирюханцев, 74), Гринь, Третьяков (Одарюк, 28)

Попередження: Полюлях - Ковалець, Дубра, Дрішлюк, Бабогло, Кірюханцев

Відеоогляд матчу

Українська Прем'єр-ліга: 10-й тур

Автор: Антон Дудар