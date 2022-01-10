Українець залишиться на своїй посаді до матчу проти "Мілана".

У неділю, 9 січня, в рамках 21-го туру чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" програв на своєму полі "Спеції" - головному конкуренту "грифонів" у боротьбі за збереження прописки в елітному дивізіоні.

Поразка в цій грі поставила під питання подальше перебування в генуезькому клубі головного тренера команди Андрія Шевченка.

Як повідомляє італійське видання Gazzetta dello sport, керівництво "Дженоа" не збирається поки що оголошувати про звільнення українського фахівця.

Клуб тривалий час обговорював зміну тренера, але Шевченко залишиться як мінімум до матчу Кубка Італії проти "Мілана" 13 січня.

Однак "грифони" тримають в розумі інші варіанти, в тому числі Давіде Баллардіні, якого якраз замінив Шевченко.

Читайте такожІбрагімович пише історію: гол легендарного шведа допоміг Мілану здобути розгромну перемогу (відео)Додамо, що під керівництвом Шевченка "Дженоа" ще не перемагав у Серії A (9 матчів, 6 поразок).

При цьому Шевченко восени підписав контракт до 2024 року, тому клубу доведеться платити солідну компенсацію.

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка