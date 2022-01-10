Андрій Шевченко може втратити посаду головного тренера "Дженоа" після поразки від "Спеції" (0:1) у 21-му турі Серії A.
Про це повідомляє у себе в Twitter італійський журналіст Ніколо Скіра, котрий має 183 000 підписників.
"Андрія Шевченка може бути звільнено з "Дженоа" у найближчі години. Керівництво "россоблю" оцінює його становище після поразки від "Спеції". Це буде довга ніч роздумів", - зазначає Скіра.
Ще один відомий журналіст Джанлука ді Марціо (майже півтора мільйона підписників у Twitter) також поділився інсайдом:
"Спекотні часи у генуезькому клубі. Після поразки вдома від "Спеції" та чітких слів президента Зангрілло позиція Шевченка є менш міцною. У клубі "россоблю" в цей час розмірковують про майбутнє українського тренера, якому тепер загрожує відставка".
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"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
- У дев'яти матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 3 очки.
- Раніше "Дженоа" програв "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0), "Аталантою" (0:0) і "Сассуоло" (1:1).
- "Дженоа" за підсумками 21-го туру займає 19-е місце в турнірній таблиці Серії А, перебуваючи в зоні вильоту.
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0.