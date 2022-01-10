Український тренер може втратити роботу вже незабаром.

Андрій Шевченко може втратити посаду головного тренера "Дженоа" після поразки від "Спеції" (0:1) у 21-му турі Серії A.

Про це повідомляє у себе в Twitter італійський журналіст Ніколо Скіра, котрий має 183 000 підписників.

"Андрія Шевченка може бути звільнено з "Дженоа" у найближчі години. Керівництво "россоблю" оцінює його становище після поразки від "Спеції". Це буде довга ніч роздумів", - зазначає Скіра.

Ще один відомий журналіст Джанлука ді Марціо (майже півтора мільйона підписників у Twitter) також поділився інсайдом:

"Спекотні часи у генуезькому клубі. Після поразки вдома від "Спеції" та чітких слів президента Зангрілло позиція Шевченка є менш міцною. У клубі "россоблю" в цей час розмірковують про майбутнє українського тренера, якому тепер загрожує відставка".

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка