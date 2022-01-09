У неділю, 9 січня, в рамках 21-го туру чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" українського тренера Андрія Шевченка протистояв "Спеції". Гра проходила на стадіоні "Луїджі Ферраріс" і завершилася перемогою гостей.
Автором голу у складі "Спеції" став Сімоне Бастоні, італійський захисник відзначився на 14-й хвилині матчу.
Український хавбек "Спеції" Віктор Коваленко з'явився на полі з лавки запасних на 87-й хвилині гри. Результативними діями екс-гравець "Шахтаря" не відзначився.
"Дженоа" - "Спеція" - 0:1
Гол: Бастоні 14
"Дженоа": Сірігу, Естігор, Бані (Хефті 46), Васкес, Камб’язо (Пандєв 46), Мелегоні (Ровелла 46), Стураро, Бадель (Портанов 80), Фарес, Дестро, Екубан (Кайседо 71)
"Спеція": Проведель, Ам’ян, Ніколау, Ерліч, Реца, Ківіор, Бастоні, Маджоре (Коваленко 85), Верде (Феррер 89), Манай (Нзола 78), Г’ясі
Попередження: Екубан 5, Дестро 16 – Маджоре 83, Ам’ян 90+4
Огляд матчу:
Керував командою в цьому матчі Мауро Тассотті, оскільки Андрій Шевченко знову отримав позитивний результат тесту на ковід.
Зазначимо, що 28 грудня Шевченко заразився коронавірусом і перебував на самоізоляції. П'ятого січня він отримав негативний результат і з наступного дня приступив до тренувань з командою.
Читайте такожІбрагімович пише історію: гол легендарного шведа допоміг Мілану здобути розгромну перемогу (відео)Під керівництвом Андрія Шевченка "Дженоа" не зміг виграти жодного матчу в чемпіонаті Італії, шість разів "грифони" програли і тричі зіграли внічию.
Додамо, що в рамках 21-го туру італійської Серії А "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського здобула нищівну перемогу над "Удінезе", а хавбек збірної України записав собі в актив гол і результативну передачу.
"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
- У дев'яти матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 3 очки.
- Раніше "Дженоа" програв "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0), "Аталантою" (0:0) і "Сассуоло" (1:1).
- "Дженоа" за підсумками 21-го туру займає 19-е місце в турнірній таблиці Серії А, перебуваючи в зоні вильоту.
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0.