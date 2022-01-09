Український півзахисник провів відмінний матч.

У неділю, 9 січня, в рамках 21-го туру чемпіонату Італії з футболу "Удінезе" приймав на своєму полі "Аталанту". Гра завершилася впевненою перемогою гостей з рахунком 3:1.

Відкрив рахунок у грі хорватський півзахисник "Аталанти" Маріо Пашалич на 17-й мінтуї гри. На 22-й хвилині поєдинку Луїс Муріель з передачі Руслана Малиновського подвоїв перевагу гостей. На 43-й хвилині зустрічі український півзахисник забив третій гол бергамасків у поєдинку.

У другому таймі Науель Моліна відквитав один гол, відзначившись точним ударом на 59-й хвилині гри. Але зачепитися за очки господарям поля не вдалося. Голи Муріеля, Мехле і Пессіни принесли розгромну перемогу "Аталанте".

"Удінезе" - "Аталанта" - 2:6

Голи: Моліна, 59, Бету, 88 – Пашалич, 17, Муріель, 22, 76, Малиновський, 43, Меле, 89, Пессіна, 90+2.

Відео асиста і гола Малиновського:

Додамо, що в нинішньому сезоні на рахунку українського півзахисника Руслана Малиновського 18 зіграних матчів за "Аталанту" в Серії А і 5 забитих голів.