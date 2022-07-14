Колишній футболіст збірної України Іван Ордець, який лише на п'ятому місяці війни покинув московське "Динамо" і перейшов в "Бохум", травмувався у першій же грі за німецький клуб.
Захисник отримав травму стегна і був замінений вже на 20-й хвилині контрольного матчу проти "Лечче".
Примітно, що на той момент "Бохум" програвав з рахунком 0:2 – перший гол повністю на совісті Ордеця. Після заміни українця, "Бохуму" вдалося ще до перерви зрівняти рахунок у грі, а в другому таймі німці забили ще один м'яч і вирвали перемогу в матчі.
"Бохум" - "Лечче" – 3:2
Голи: Штегер, 34, Хольтманн, 43, Ганвула, 65 – Коломбо, 14, 17
Огляд матчу:
Нагадаємо, Іван Ордець перейшов в "Бохум" 10 липня, з яким підписав угоду на один сезон. 30-річний футболіст скористався правилом ФІФА і призупинив контракт з московським "Динамо", термін дії якого був розрахований до 2024 року.
У чемпіонаті Росії Ордець провів три роки своєї кар'єри. З моменту початку війни, уродженець Ближнього Донецької області мовчазно підтримав напад РФ на Україну. Крім того, він засвітився на корпоративі з нагоди закінчення сезону, де веселився разом з партнерами.
Іван Ордець: кар'єра
- Ордець є вихованцем "Шахтаря". Крім "гірників", в Україні він виступав за "Маріуполь".
- Іван Ордець провів 99 поєдинків за "Шахтар", в яких забив чотири голи і зробив три асисти. За "Маріуполь" зіграв 40 матчів і забив три голи.
- У складі "Динамо" зіграв 67 матчів, в яких забив п'ять голів.
- За збірну України Ордець зіграв у 12 матчах, забивши 1 гол. Але після переїзду в Росію захисник перестав викликатися в головну команду країни.