Іван Ордець отримав травму стегна в першій грі за "Бохум".

Колишній футболіст збірної України Іван Ордець, який лише на п'ятому місяці війни покинув московське "Динамо" і перейшов в "Бохум", травмувався у першій же грі за німецький клуб.

Захисник отримав травму стегна і був замінений вже на 20-й хвилині контрольного матчу проти "Лечче".

Примітно, що на той момент "Бохум" програвав з рахунком 0:2 – перший гол повністю на совісті Ордеця. Після заміни українця, "Бохуму" вдалося ще до перерви зрівняти рахунок у грі, а в другому таймі німці забили ще один м'яч і вирвали перемогу в матчі.

"Бохум" - "Лечче" – 3:2

Голи: Штегер, 34, Хольтманн, 43, Ганвула, 65 – Коломбо, 14, 17

Огляд матчу:

Нагадаємо, Іван Ордець перейшов в "Бохум" 10 липня, з яким підписав угоду на один сезон. 30-річний футболіст скористався правилом ФІФА і призупинив контракт з московським "Динамо", термін дії якого був розрахований до 2024 року.

У чемпіонаті Росії Ордець провів три роки своєї кар'єри. З моменту початку війни, уродженець Ближнього Донецької області мовчазно підтримав напад РФ на Україну. Крім того, він засвітився на корпоративі з нагоди закінчення сезону, де веселився разом з партнерами.

Іван Ордець: кар'єра

Ордець є вихованцем "Шахтаря". Крім "гірників", в Україні він виступав за "Маріуполь".

Іван Ордець провів 99 поєдинків за "Шахтар", в яких забив чотири голи і зробив три асисти. За "Маріуполь" зіграв 40 матчів і забив три голи.

У складі "Динамо" зіграв 67 матчів, в яких забив п'ять голів.

За збірну України Ордець зіграв у 12 матчах, забивши 1 гол. Але після переїзду в Росію захисник перестав викликатися в головну команду країни.

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