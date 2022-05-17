Український футболіст розповів, що дуже скучив за футболом і хоче ще пограти на найвищому рівні.

Футболіст національної збірної України Андрій Ярмоленко, який залишає "Вест Хем" по завершенню сезону, розповів про свої плани на майбутнє.

Український нападник в інтерв'ю програмі "Вацко on air" зізнався, що при виборі майбутнього клубу в першу чергу буде звертати увагу на те, чи грає команда в єврокубках і на рівень чемпіонату. Ярмоленко також заявив, що дуже хотів повернутися в рідне для нього київське "Динамо". Однак війна, яку почала РФ, зруйнувала ці плани.

- Чи є вже готові варіанти продовження кар'єри?

- Готового рішення немає. Через війну було не до контрактів і думок про продовження футбольної кар'єри. Наскільки я знаю, Вадим Шаблій займається цим - є три-чотири клуби, з якими він спілкується. Я не бачу сенсу називати ці клуби, тому що офіційно ще нічого не підписано. Моя справа бути професіоналом, тренуватися, бути в кращих кондиціях. І, звичайно, потрібно бути готовим до матчів збірної України. Буду приймати рішення після матчів збірної, щоб не відволікатися в цей час. Всі розуміють, наскільки це важливі матчі будуть, тому я підпишу контракт тільки після них.

- Чи є серед клубів, з якими розмовляє агент, "Динамо" Київ?

- Я скажу так: до війни я серйозно замислювався про повернення в "Динамо" Київ. Я на зв'язку з президентом клубу, з гравцями. Це найрідніша команда для мене. Звичайно, якщо говорити про завершення кар'єри, то мені б хотілося завершити виступи в Києві. Але поки у мене є здоров'я і сили, я хочу грати на високому рівні. І зараз ніхто не знає, чи буде у нас взагалі чемпіонат. В Україні про футбол зараз не думають. Я хочу повернутися, але у мене є кар'єра, і років залишилося не так багато. Я хочу насолодитися футболом, хочу пограти. Останні роки я не так часто граю. І я скучив за тим, щоб грати по два матчі на тиждень.

- Що для тебе буде найважливішим при виборі нового клубу? Які фактори-сила чемпіонату, можливість грати в Лізі чемпіонів, рівень зарплати, комфортність міста?

- Ми з сім'єю все вирішуємо разом. Для нас немає різниці, в якому місті жити. Звичайно, Лондон - це одне з найкращих міст у світі. Для нас найголовніше, щоб була англійська школа для дітей. З приводу чемпіонату і фінансів... я не буду брехати і говорити, що фінанси не грають ніякої ролі у футболі. Якщо буде команда з Саудівської Аравії і команда з Іспанії, яка грає в Лізі чемпіонів, то я виберу команду, яка грає в Лізі чемпіонів. Я сказав агенту: "Принеси на стіл мені запрошення – одне, три або десять – і я сяду і прийму рішення".

Нагадаємо, Ярмоленко перебрався в англійський "Вест Хем" в 2018 році. У складі "молотобійців" українець зіграв 84 поєдинки і записав собі в актив 13 забитих голів і 7 асистів.

Раніше УНІАН повідомляв, що інтерес до Ярмоленка проявляє іспанська "Севілья".

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