"Українські військові готові здатися третій стороні та перебувати у цій країні до завершення війни", підкреслив футболіст.

Зірка збірної України з футболу Андрій Ярмоленко звернувся до світових лідерів із закликом організувати зелений коридор для евакуації всіх, хто перебуває на "Азовсталі".

"З корабельної та наземної артилерії, з танків, з бойових літаків "Азовсталь", на якому знаходяться сотні цивільних (серед яких діти) та тисячі військових, серед яких 700 поранених, обстрілюється росіянами. На заводі закінчується їжа, немає чистої води і дедалі менше вцілілих бомбосховищ. Щодня вмирають цивільні та військові.

Українські військові готові здатися третій стороні та перебувати у цій країні до завершення війни. Просимо міжнародні організації та світових політиків й дипломатів тиснути на Путіна та сприяти організації зеленого коридору для всіх на "Азовсталі": цивільних, військових, поранених, убитих. Це зупинить кровопролиття, геноцид та смерть", – сказав Ярмоленко.

Раніше вінгер "Вест Хему" передав машину швидкої допомоги й гуманітарний вантаж рідному Чернігову. Також Андрій розповів про свій телефонний діалог з Тимощуком.