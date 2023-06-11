12 червня Україна зіграє проти Німеччини в Бремені.

У понеділок, 12 червня, збірна України зіграє проти Німеччини контрольний поєдинок в рамках підготовки до ігор відбору на Євро-2024 з футболу.

Капітан "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко розповів про підготовку команди до майбутнього поєдинку.

"Настрій, якщо чесно, в колективі хороший. Намагаємося один одного підбадьорювати. Але коли дивишся, що відбувається у тебе в країні, що роблять терористи на Херсонщині, то гарний настрій швидко зникає. Але я впевнений, що ми переможемо, і завдяки нашим воїнам все буде добре.

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Чи є відмінності в тренувальному процесі Реброва в "Аль-Айні" і збірній? Звичайно є. Ребров - досвідчений тренер, який працював у багатьох чемпіонатах. Видно, що він підбирає тактику відповідно до гравців. Є невеликі нововведення, але в цілому стиль гри схожий на той, який був в "Аль-Альні", в "Динамо", коли ми працювали разом. Тому я не можу сказати, що щось кардинально змінилося.

Сергій Станіславович любить розумний футбол: не просто захищатися або бити вперед. Має бути баланс між атакою та обороною. Його цікаво слухати. Бачу, що хлопці перейнялися його тактичними задумами. Всім зараз цікаво. Найголовніше, щоб все, що він від нас просить на теорії, ми виконували на футбольному полі. Тоді у нас буде результат", - сказав Ярмоленко в коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, напередодні УАФ оголосила про призначення Сергія Реброва новим головним тренером збірної України. Гра проти Німеччини стане дебютною для 49-річного наставника на новій посаді.

Для збірної Німеччини гра проти "синьо-жовтих" стане 1000-м матчем в їх історії.

Додамо, що після зустрічі з німецькою командою збірна України проведе два поєдинки в рамках відбіркового циклу ЧЄ-2024: 16 червня проти Північної Македонії і 19 червня проти Мальти.

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