Матч проти України стане для збірної Німеччини 1000-ю грою в історії.

У понеділок, 12 червня, збірна Німеччини зіграє товариський поєдинок проти національної команди України.

Гра пройде на стадіоні "Везерштадіон" в Бремені.

Цей матч стане 1000-ю грою в історії Бундестім.

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Збірні України та Німеччини зустрічалися між собою вісім разів. Статистика очних зустрічей на стороні Бундестім. Німецька команда виграла п'ять ігор, ще три зустрічі завершилися внічию. "Синьо-жовті" ніколи в своїй історії не перемагали німців.

Німеччина - Україна: прогноз

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Німеччини. Коефіцієнт на перемогу Бундестім становить 1,33, на нічию - 5,80, а на перемогу України - 8,70.

Поєдинок України та Німеччини, на думку аналітиків, вийде результативним. Ставки на тотал голів більше 2,5 приймаються з коефіцієнтом 1,52, тотал менше 2,5 - 2,65.

Найбільш вірогідним рахунком поєдинку вважається перемога Німеччини з рахунком 2:0. Коефіцієнт на такий результат - 7,30.

Для збірної України це буде контрольний поєдинок напередодні матчів відбору на Євро-2024 з футболу. Нагадаємо, "синьо-жовті" 16 червня зустрінуться зі збірною Північної Македонії, а 19 червня зіграють з Мальтою.

Також відзначимо, що матч проти Німеччини стане дебютним для Сергія Реброва на чолі збірної України. 49-річний спеціаліст був офіційно представлений в якості нового головного тренера національної збірної в середу, 7 червня.

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