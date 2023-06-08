"Синьо-жовті" зібралися ще не в повному складі.

Національна команда України з футболу розпочала свій червневий збір. Як повідомляє УАФ у четвер, 8 червня, "синьо-жовті" прибули до Німеччини.

Літак з українською командою приземлився в аеропорту Бремена о 15:30 за центральноєвропейським часом. Колектив разом із новоспеченим тренером Сергієм Ребровим вирушили до німецького міста з Варшави.

Додамо, що до столиці Польщі збірна прибула з Києва поїздом а потім автобусом транзитом через Хелм.

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Делегація команди, котра прибула до Бремена, складалася із представників клубів УПЛ, а також Владислава Кочергіна ("Ракув", Польща) та Валерія Миколенка ("Евертон", Англія). Решта легіонерів приєднається до "синьо-жовтих" безпосередньо у Бремені.

"Зважаючи на довгу й виснажливу дорогу, тренерський штаб вирішив провести сьогодні в готелі стретчинг для відновлення", - йдеться у звіті УАФ.

Також відомо, що перше повноцінне тренування під керівництвом Сергія Реброва "синьо-жовті" проведуть завтра, 9 червня, на полі футбольного центру "Вердера".

Нагадаємо, що принаймні перший етап червневого збору національна команда проведе в Бремені. У цьому місті вона буде готуватися до дебютного матчу Сергія Реброва на чолі "синьо-жовтих". Україна 12 червня зіграє проти Німеччини у товариському матчі. Початок – о 19:00 за Києвом.

Також найближчим часом на "синьо-жовтих" чекають ще два матчі: 16 червня вони будуть протистояти Північній Македонії, а 19 червня – Мальті. Ці поєдинки відбудуться в рамках відбору на Чемпіонат Європи-2024.

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