Для перегляду поєдинку пропонується відразу кілька варіантів.

У рамках міжнародного товариського матчу збірна України зіграє проти команди Німеччини 12 червня. Стало відомо, хто буде транслювати цей поєдинок у прямому ефірі.

У пресслужбі медіасервісу MEGOGO заявили про спільний показ зустрічі разом із "Суспільним".

Платно можна буде переглянути матч на платформі MEGOGO. Зокрема, на інтерактивному каналі "MEGOGO Футбол Перший" та у розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна" або "Спорт".

Відео дня

У цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT) трансляція проведеться на місцевих телеканалах "Суспільного Мовлення".

Також відомі і коментатори цього протистояння. Ними стануть Вадим Шевякін та Сергій Лук’яненко.

Старт зустрічі запланований на 19:00. На MEGOGO передматчева студія стартує о 18:00, а на місцевих каналах "Суспільного" – о 18:15.

Відзначимо, що цей матч буде дебютним для нового головного тренера збірної України Сергія Реброва. Він офіційно приступив до своїх обов’язків 7 червня, однак, як сам зазначав раніше, за кілька тижнів до цього почав працювати над підготовкою до наступних матчів.

Для Німеччини поєдинок проти "синьо-жовтих" буде знаковою подією. Цей матч стане 1000-м в історії "бундестім". Гра відбудеться на стадіоні "Везерштадіон" у Бремені.

Додамо, що окрім матчу проти збірної Німеччини на Україну у червні очікують ще два поєдинки у рамках відбору на Євро-2024. 16 червня підопічні Сергія Реброва зіграють проти Північної Македонії у Скоп’є, а 19 червня – проти Мальти у словацькій Трнаві.

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