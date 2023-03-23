Андрій Ярмоленко поки не впевнений, чи зможе він зіграти проти Англії.

Форвард "Аль-Айна" і капітан збірної України з футболу Андрій Ярмоленко розповів про ставлення до росіян у національній команді.

В ефірі Youtube-каналу "Телебачення Торонто" 33-річний форвард зізнався, що в стані "синьо-жовтих" хороший рівень русофобії.

"Чи достатній рівень русофобії в українській збірній? Я думаю, що на досить хорошому рівні.

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Російські футболісти? Скажу так, якщо в нашій країні безліч своїх героїв і нормальних людей, якими ми повинні пишатися, ми повинні виховувати своїх дітей за їхнім прикладом. Мені краще говорити про людей, які цього заслуговують. А орки нехай там у себе і про себе говорять", - сказав Ярмоленко.

Також лідер збірної України розповів, чи зможе він допомогти "синьо-жовтим" у поєдинку проти Англії.

"Зараз відновлююся після травми. Поки невідомо, чи зможу я зіграти проти Англії. Все буде зрозуміло за два-три дні до гри. Вирішимо з тренером, чи зможу я допомогти. Коли у тебе травма і ти пропускаєш близько місяця, перш за все дуже важко набрати фізичні кондиції. Потрібен час. Потрібно зрозуміти, чи буду я готовий фізично, щоб допомогти команді отримати позитивний результат", - відповів Ярмоленко.

Нагадаємо, збірна України перебуває в Лондоні, де готується до поєдинку відбору на Євро-2024 проти національної команди Англії. Гра пройде на стадіоні "Уемблі". Початок - о 19:00 за київським часом.

23 березня у "синьо-жовтих" запланований товариський матч з "Брентфордом", виступаючим в АПЛ.

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