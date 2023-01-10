Уго Льоріс прийняв рішення поступитися дорогою молодому поколінню в збірній Франції.

Капітан і голкіпер збірної Франції Уго Льоріс завершив кар'єру в національній команді.

Про своє рішення 36-річний ветеран оголосив у виданні L'Equipe.

"Я вважаю за краще вийти на пенсію, перебуваючи на висоті. Я закінчую зараз, до наступної міжнародної перерви в березні, з поваги до своїх партнерів по збірній і тренерів.

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Тепер Мік Меньян повинен зайняти місце першого номера збірної Франції", - йдеться в заяві Льоріса.

У складі збірної Франції Льоріс провів 145 матчів, що є абсолютним рекордом національної команди. В якості капітана голкіпер виводив свою команду на поле в 121 матчі, що також є унікальним досягненням.

Крім того, Льоріс встановив рекорд за кількістю зіграних матчів серед воротарів на чемпіонатах світу. Фінал ЧС-2022 в Катарі став 20-м для гравця на турнірах. Уго обійшов знаменитого німця Мануеля Нойєра.

У складі збірної Франції Уго Льоріс ставав чемпіоном світу в 2018 році і виграв Лігу націй-2020/21. Також голкіпер завоював срібні нагороди ЧС-2022 і Євро-2016.

У грудні голкіперу виповнилося 36 років. Його контракт з "Тоттенхемом" розрахований до літа 2024 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що колишній футболіст мадридського "Реала" і "Тоттенхема" Гарет Бейл оголосив про завершення спортивної кар'єри.

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