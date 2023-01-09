Останнім клубом Гарета Бейла став американський "Лос-Анджелес".

Колишній гравець "Реала" та капітан збірної Вельсу Гарет Бейл оголосив про завершення професійної кар’єри.

33-річний футболіст опублікував звернення до вболівальників у своїх соціальних мережах.

"Після ретельних роздумів я оголошую про свій негайний відхід з клубного та міжнародного футболу.

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Мені неймовірно пощастило, що я здійснив свою мрію займатися спортом, який люблю. Це справді подарувало мені одні з найкращих моментів у моєму житті - найвищі вершини за 17 сезонів, які буде неможливо відтворити, незалежно від того, що приготує для мене наступний розділ.

Хочу висловити свою вдячність усім тим, хто відіграв свою роль у цій подорожі. Я відчуваю борг перед багатьма людьми за те, що вони допомогли змінити моє життя та сформувати мою кар’єру так, як я навіть не міг мріяти, коли тільки почав працювати над нею у 9 років", - написав Бейл.

Останнім клубом Бейла став американський "Лос-Анджелес".

Гарет Бейл: кар'єра

Бейл перейшов в "Реал" з "Тоттенхема" в 2013 році за 101 мільйон євро і став на той момент найдорожчим футболістом в історії.

У складі "вершкових" валлієць забив 106 голів у 258 протистояннях, в тому числі на його рахунку голи, які дозволяли "Реалу" вийти вперед у фіналах Ліги чемпіонів 2014 і 2018 років.

З "Реалом" Бейл 5 разів виграв Лігу чемпіонів, тричі - чемпіонат Іспанії, а також завоював ще ряд трофеїв.

У збірній Вельсу на рахунку Гарета 40 голів у 111 матчах.