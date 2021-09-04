Георгій Бущан, на жаль, не зіграє проти французів.

Капітан збірної Франції та лондонського "Тоттенхему" Уго Льоріс на передматчевій прес-конференції напередодні гри з Україною висловив свій сум щодо травми основного воротаря "Динамо" Георгія Бущана.

34-річний голкіпер французів високо оцінив свого колегу за амплуа, котрий через травму не допоможе збірній України у вересневих поєдинках. Слова Льоріса наводять канали "Футбол 1,2,3".

"Звичайно, я знайомий з Ярмоленком і Зінченком, але я хотів би виділити Бущана. Мені подобається його гра, і дуже шкода, що він травмований. Вважаю, у Георгія величезний потенціал, щоб побудувати відмінну кар'єру", - сказав Льоріс.

"Також варто виділити П'ятова і Шовковського - в Україні завжди були хороші голкіпери. У матчі, думаю, моїм візаві буде П'ятов, він з мого покоління, і я дуже його поважаю", - додав Уго.

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Україна - Франція: перед матчем

1 вересня Україна не змогла обіграти Казахстан, а Франція зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1).

Положення в групі D перед матчем наступне: Франція - 8 очок (4 матчі), Фінляндія - 5 (3), Україна - 4 (4), Боснія і Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (4).

Один проти одного Україна і Франція раніше грали 11 разів. "Жовто-сині" перемогли в одному матчі при чотирьох нічиїх і шести поразках.

Протистояння двох команд розсудить скандальний рефері.

Збірна України зазнала ще одну кадрову втрату перед відповідальним матчем з чемпіонами світу. Французи також не зможуть розраховувати на ряд гравців.

Автор: Артем Будрін