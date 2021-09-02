Кіліан Мбаппе вже покинув розташування команди.

Зірковий нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе не зможе зіграти в матчі кваліфікації ЧС-2022 проти збірної України.

Про це повідомляє L'Equipe.

У матчі проти Боснії і Герцеговини, який відбувся 1 вересня, Мбаппе отримав забій гомілки. МРТ не виявила травми, проте тренерський штаб збірної Франції вирішив не ризикувати здоров'ям гравця.

Нападник ПСЖ вже покинув розташування французької збірної.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що збірній Франції не допоможуть півзахисник Н'голо Канте і ще два футболісти.

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В України в матчі не зіграє Олександр Зінченко - він пропустить поєдинок через перебір карток.

Україна - Франція: перед матчем

Матч української та французької збірних пройде в Києві 4 вересня. Початок зустрічі - о 21.45.

1 вересня Україна не змогла обіграти Казахстан, а Франція зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1).

Положення в групі D перед матчем наступне: Франція - 8 очок (4 матчі), Україна - 4 (4), Фінляндія - 2 (2), Боснія і Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (3).

Один проти одного Україна і Франція раніше грали 11 разів. "Жовто-сині" перемогли в одному матчі при чотирьох нічиїх і шести поразках.

Зустріч українців і французів розсудить скандальний рефері.

Автор: Антон Дудар