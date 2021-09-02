Збірна України зіграє з чинними чемпіонами світу.

4 вересня збірна України проведе матч 5-го туру кваліфікації ЧС-2022 проти збірної Франції. Команди зіграють на "Олімпійському" в Києві.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Франція.

Букмекери вважають українську збірну аутсайдером цього матчу.

На перемогу України дається коефіцієнт 5,80, на нічию - 4,10, а на перемогу Франції - 1,61.

На те, що Україна не програє на своєму полі, букмекери дають коефіцієнт 2,41, а на те, що Франція набере очки - 1,16.

Україна - Франція: перед матчем

Матч української та французької збірних пройде в Києві 4 вересня. Початок зустрічі - о 21.45.

1 вересня Україна не змогла обіграти Казахстан, а Франція зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1).

Положення в групі D перед матчем наступне: Франція - 8 очок (4 матчі), Україна - 4 (4), Фінляндія - 2 (2), Боснія і Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (3).

Один проти одного Україна і Франція раніше грали 11 разів. "Жовто-сині" перемогли в одному матчі при чотирьох нічиїх і шести поразках.

Автор: Антон Дудар