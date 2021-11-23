Шведський форвард розповів про свій період у стані "червоних дияволів".

Нападник збірної Швеції і колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" Златан Ібрагімович висловив свою думку щодо нинішніх проблем іменитого англійського клубу.

На думку легендарного футболіста, в "Манчестер Юнайтед" живуть минулим і мало уваги приділяють проблемам сьогодення.

"Я отримав відмінний досвід в Англії. "Манчестер Юнайтед" - приголомшливий клуб, ми виграли кілька трофеїв.

Проблеми "МЮ"? Вони занадто багато говорять про своє минуле. Коли я перейшов туди, сказав: "Я тут, щоб зосередитися на сьогоденні і написати свою власну історію".

Але коли ти так часто думаєш про минуле, це затягує. Потрібно думати про сьогодення, або ж піти в лікарню і прочистити голову", - сказав Ібрагімович в коментарі The Guardian.

Читайте такожНайбагатший клуб світу хоче підписати зіркового українського футболістаНагадавши, "Манчестер Юнайтед" днями відправив у відставку головного тренера команди Уле-Гуннара Сульшера. Одним з претендентів на пост наставника "червоних дияволів" називають нинішнього наставника топ-клубу Франції.

"Манчестер Юнайтед": результати в сезоні

"МЮ" за 12 зіграних турів в рамках АПЛ зумів набрати 17 очок всього і займає 7-е місце в турнірній таблиці чемпіонату. Відставання від лідера турніру "Челсі" становить вже 12 балів.

У Лізі чемпіонів "Манчестер Юнайтед" йде на першому місці в групі F з 7 очками в активі. Стільки ж набраних балів і у "Вільярреала", який йде другим.

Наступний матч "дияволи" зіграють 23 листопада проти "Вільярреала" на виїзді в рамках п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Автор: Володимир Медяник