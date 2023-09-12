Георгій Судаков може перебратися в італійській Серії А.

Півзахисник донецького "Шахтаря" і національної збірної України Георгій Судаков у зимове трансферне вікно може перебратися в італійський чемпіонат.

За інформацією Calciomercato, у послугах 21-річного українця зацікавлений туринський "Ювентус".

Джерело зазначає, що скаути "Юве" стежать за грою Судакова за завданням нового технічного директора туринців Крістіано Джунтолі. Він помітив Георгія ще в минулому сезоні, коли працював в "Наполі" і хотів запросити його в неаполітанський клуб. Тепер Джунтолі має намір повернутися до цієї ідеї вже на новому місці роботи. Він вважає Судакова пріоритетною ціллю.

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Повідомляється, що Крістіано Джунтолі відвідає матч Італія - Україна, який відбудеться 12 вересня на стадіоні "Сан-Сіро", щоб особисто подивитися на Судакова в дії.

Очікується, що переговори щодо трансферу Судакова почнуться в січні. Орієнтовна сума угоди оцінюється зараз в 30 мільйонів євро.

Контракт Георгія Судакова з "Шахтарем" розрахований до літа 2028 року.

У складі "Шахтаря" 21-річний півзахисник зіграв 69 матчів, забив 11 голів і віддав 12 гольових передач. Також у його послужному списку 8 матчів у складі національної збірної України.

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