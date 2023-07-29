Георгій Судаков через апендицит пропустить декілька матчів.

Футболіст донецького "Шахтаря" і збірної України Георгій Судаков за станом здоров'я пропустить початок сезону.

В соціальних мережах Судаков повідомив про те, що в нього апендицит.

"На жаль, цей сезон починається без мене. Апендицит прийшов несподівано… Новий план Бога, треба йому довіритись! Далі - більше", - написав Судаков.

Відео дня

Додамо, що Судаков цього літа разом з молодіжною збірною України виступав на Євро-2023. У 20-річного півзахисника також вже сім матчів за національну збірну України.

Судаков - один з найперспективніших молодих футболістів України. Його вартість, згідно з Transfermarkt, складає 15 мільйонів євро.

"Шахтар" 29 липня о 17:00 проведе матч проти "Металіста 1925" в рамках першого туру УПЛ. Другого серпня "гірники" зіграють проти "Вереса" в другому турі чемпіонату України. Донецький клуб у вересні представлятиме Україну на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Вас також можуть зацікавити новини: