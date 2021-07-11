Збірні Італії та Англії посперечаються за звання чемпіона Європи.

11 липня відбудеться фінальний матч Євро-2020, в якому зустрінуться збірні Італії та Англії.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Італія - Англія.

Італія - Англія: де дивитися матч

Заключний матч турніру пройде на стадіоні "Уемблі" в Лондоні.

Початок зустрічі - о 22.00 за київським часом.

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Збірна Італії

Італійська команда є однією з господинь чемпіонату Європи. "Скуадра Адзурра" провела в Римі всі три матчі групового етапу, а ось в плей-оф на своєму полі не грала, але водночас добре познайомилася з "Уемблі" - два з трьох матчів команди пройшли саме тут.

Вже з першого матчу на турнірі італійська збірна зарекомендувала себе як один з фаворитів Євро-2020 - "Скуадра Адзурра" ефектно розібралася з Туреччиною (3:0). Потім з тим же рахунком була обіграна Швейцарія, а коли вихід у плей-оф був вже вирішеною справою, італійці мінімально обіграли Уельс (1:0).

Вперше пропустила Італія в 1/8 фіналу, де пройти Австрію вдалося лише в овертаймі (2:1). Далі команда Роберто Манчіні вибила з боротьби вкрай непростого суперника Бельгію (2:1), а в півфіналі у серії пенальті була точніше Іспанії (1:1 і 4:2).

На цей момент збірна Італії не програє вже в 33 матчах поспіль, що є її рекордом. Від повторення світового рекорду, який ділять збірні Іспанії та Бразилії, італійців відокремлює всього два матчі.

Виграти Євро італійці можуть вдруге у своїй історії, а у фіналі зіграють вчетверте.

Після невдач збірної Італії в останні роки на Євро-2020 ми побачили нову "Скуадру Адзурру", яка демонструє яскравий атакуючий футбол, пресингує і вміло виходить з оборони в атаку.

Італійська збірна на Євро-2020 - це пристрасть. Цю саму "пристрасть", а також "гордість і самобутність всіх італійців" намагалися передати навіть в дизайні форми італійської збірної. А відомий карикатурист Омар Момані свій малюнок з італійцями підписав: "Італія = пристрасть і гордість".

У фіналі Італії залишається довести лише те, що її гравці не тільки краще за всіх співають гімн, а й краще за всіх в Європі грають у футбол.

Збірна Англії

Англія - найбільш домашня команда Євро-2020. З шести матчів, які англійці провели на турнірі, відразу п'ять їм довелося грати на "Уемблі". І тільки у чвертьфіналі проти України родоначальники футболу грали в Римі.

На груповому етапі збірна Англії мінімально обіграла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і обіграла Чехію (1:0). У плей-оф вдалося спершу вибити Німеччину (2:0), а потім розгромити Україну (4:0). Свій перший гол на турнірі команда Гарета Саутгейта пропустила тільки в півфіналі, де в додатковий час вдалося обіграти Данію за рахунок скандального пенальті - 2:1.

Воротар англійської збірної Джордан Пікфорд на Євро-2020 на 5 хвилин перевершив рекорд легендарного голкіпера Гордона Бенкса - він не пропускав протягом 725 хвилин, а Бенкс - 720.

Головні риси збірної Англії на Євро-2020 - прагматизм та надійність в обороні. Англійці грають, перш за все, з думками про те, щоб зберегти сухими свої ворота, і лише в матчі проти України спіймали кураж в атаці, але, як ми пам'ятаємо, це сталося переважно за рахунок стандартних положень.

Однак англійських уболівальників все це турбує вкрай мало. В Англії знову стала популярною фраза про футбол - "It's coming home" ("Він повертається додому"), яка народилася під час домашнього Євро-1996. Фанати одержимі можливою перемогою на чемпіонаті Європи і не звертають увагу ні на скандальний пенальті, ні на невиразну гру.

У будь-якому випадку англійській команді потрібно віддати належне - вона вже домоглася чудового результату, а на таких турнірах, як ЧС і ЧЄ, саме результат понад усе.

Попереду у англійської збірної - перший фінал чемпіонату Європи в її історії і перший фінал великих турнірів з 1966 року. І команда "Трьох Левів" зробить все, щоб залишити цей фінал за собою.

Історія протистоянь

Загалом команди провели один проти одного 28 матчів: у Італії - 11 перемог, у Англії - 8. Але в офіційних іграх суперники зустрічалися лише 8 разів: у італійців - 5 перемог, у англійців - 1, ще два рази команди зіграли внічию.

На Євро команди в попередній раз перетиналися в Україні в 2012 році. Тоді у чвертьфіналі італійці пройшли далі по пенальті (0:0 і 4:2).

Слова перед матчем

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Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні:

"Англія - сильна команда, а Стерлінг є одним з багатьох відмінних гравців, який серйозно додав. Ми повинні добре зіграти проти нього, але в цій команді є й інші. Я не знаю, хто буде грати справа, а в центрі є Кейн. Вся їх лінія атаки чудова, гравці володіють прекрасною швидкістю і технікою".

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт:

"У Італії фантастична команда. Вони не програють більше 30 матчів поспіль - це неймовірне досягнення для будь-якої команди, особливо якщо мова йде про збірну. Ми знаємо, що у них дуже досвідчений тренер, що у них в команді гравці, які завоювали не один трофей, так що перед нами стоїть неймовірно важке завдання, але нам не терпиться скоріше вийти на поле".

Хто не зіграє?

Італія не зможе розраховувати на одного зі своїх найкращих гравців на турнірі - флангового захисника Леонардо Спінаццолу, який отримав серйозну травму в чвертьфіналі.

У Англії під питанням знаходиться участь у матчі півзахисника Філа Фодена.

Орієнтовні склади

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон, Жоржиньо, Верратті, Барелла, К'єза, Інсіньє, Іммобіле

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Філіппс, Райс, Маунт, Сака, Стерлінг, Кейн

Арбітр

Головним арбітром поєдинку призначений нідерландський рефері Бьорн Кейперс. Для досвідченого рефері це буде четвертий матч на Євро-2020.

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Автор: Антон Дудар