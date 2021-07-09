Вирішальний поєдинок турніру відбудеться 11 липня.

11 липня збірні Італії та Англії зустрінуться у фіналі Євро-2020. Стадіон "Уемблі" в Лондоні стане місцем битви двох елітних команд.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Італія - Англія.

Італія - Англія: де дивитися матч

У прямому ефірі протистояння італійців та англійців покаже телеканал ТРК "Україна".

Також пряму трансляцію можна буде подивитися на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2" та сервісі "OLL TV!".

Стартовий свисток прозвучить о 22.00, а ефір на телебаченні розпочнеться о 21:45.

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Італія - Англія: перед матчем

Збірна Італії вчетверте в історії зіграє у фіналі чемпіонату Європи. Італійці раніше перемагали на Євро один раз (в 1968 році) і двічі поступалися у фіналах.

Для збірної Англії це буде перший фінал в історії на чемпіонатах Європи.

Збірна Англії посіла перше місце в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, набравши 7 очок. У плей-оф англійці пройшли Німеччину (2:0), Україну (4:0) і обіграли Данію (2:1 в овертаймі). У матчі проти данців Англія вперше пропустила на Євро.

Збірна Італії набрала максимум очок у групі зі Швейцарією, Туреччиною та Уельсом. У плей-оф італійці пройшли Австрію (2:1 в овертаймі), Бельгію (2:1) і у півфіналі - Іспанію (1:1 та 4:2 по пенальті).

В офіційних матчах Італія й Англія зустрічалися вісім разів. У італійців - п'ять перемог, в англійців - одна. Ще два рази команди зіграли внічию. А їх остання зустріч відбулася у 2018 році - товариський матч завершився внічию (1:1).

На Євро команди в попередній раз перетиналися в Україні у 2012 році. Тоді у чвертьфіналі італійці пройшли далі по пенальті (0:0 і 4:2).

Вже відомо, хто судитиме фінальний матч.

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Автор: Артем Будрін