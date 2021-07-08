Збірна Англії перемогла Данію завдяки дуже неоднозначному пенальті.

Збірна Англії зі скандалом вийшла у фінал чемпіонату Європи з футболу, перемігши Данію в овертаймі.

Долю матчу вирішив сумнівний пенальті, призначений у додатковий час. Його заробив Рахім Стерлінг, а Гаррі Кейн не забив з "точки", але встиг зіграти на добиванні.

Ось як це було:

У мережі обговорюють скандальну перемогу англійців.

Так, ESPN звернув увагу на те, що перед тим, як Стерлінг впав у штрафному майданчику, на полі було два м'ячі. Стерлінг пробігав з м'ячем поруч з іншим ігровим снарядом, проте арбітри не зупинили гру.

"Чому гру негайно не зупинили?", - задається питанням уболівальник.

Австралійський коментатор і блогер Джейк Баклі опублікував фото, на яких видно, що один з уболівальників збірної Англії світив лазером в очі Касперу Шмейхелю перед пенальті. "Ганебно", - зазначив Баклі.

Екс-тренер "Арсеналу" Арсен Венгер підкреслив, що пенальті не було:

"Це не пенальті. Я не розумію, чому в таких ситуаціях арбітр не йде і не дивиться повтор сам. У такі моменти він повинен бути абсолютно впевнений у рішенні", - цитує Венгера sportbible.com.

Англійський рефері Марк Клаттенбург підкреслив:

"Пенальті спірний. Я б вважав за краще, щоб фол не фіксували, а потім подивилися повтор на екрані. Чи поставив би я такий у великій грі? Не впевнений. Але як тільки є контакт, його вже не можна скасувати. Тут був контакт", - наводить його слова Daily Mail.

Знаменитий екс-футболіст збірної Англії Гарі Лінекер, який оскандалився, коли написав, що шведському футболісту несправедливо показали червону картку за фол проти Артема Бєсєдіна, про пенальті навіть не згадав. В Twitter він написав: "Що стосується Рахіма Стерлінга, що ж, це був один з найвеличніших виступів гравця збірної Англії з усіх, що я бачив".

Вболівальники не згодні й відзначають, що Стерлінг пірнав. Фанати постять відео, "як це було".

Популярною стала фраза "It's diving home "- дослівно "Він пірнає додому" (за аналогією з "It's coming home" - "Він повертається додому" - фразою про футбол, яка використовується в Англії під час Євро).

"Так, Стерлінг був величний. Чекаю від нього виступу на Олімпіаді в команді зі стрибків у воду".

Yep. Sterling was great. Fully expect him to show up for the Olympic diving team later. pic.twitter.com/pGigdAVk5o — 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Stuart Semple 🇪🇺 (@StuartSemple85) July 7, 2021

"Так, Рахім був чудовий".

У мережі також згадали симуляцію Стерлінга в матчі з "Шахтарем", за яку він заробив пенальті:

"Стерлінг заслуговує на Оскар".

А ось так, на думку фанатів, виглядала кімната з суддями VAR:

Англія - Данія: підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Харрі Кейн (оцінка - 7,7).

У фіналі Англія зіграє проти італійців, які у серії пенальті обіграли команду Іспанії. Гра відбудеться 11 липня.

Англія вперше в історії зіграє у фіналі чемпіонату Європи з футболу.

Англія дійшла до свого першого великого фіналу турніру вперше за останні 55 років. Британці взяли золоті медалі на чемпіонаті світу 1966 року, який відбувся на їхній рідній землі. 55 років - це найдовший розрив між фінальними виступами для будь-якої європейської нації в історії двох змагань.

Англія виграла 15 з останніх 17 ігор на стадіоні "Уемблі" у всіх змаганнях, забивши 44 голи і пропустивши лише чотири. Однак їх єдина поразка в рамках цієї серії відбулася від Данії (0:1 у жовтні 2020 року).

Воротар збірної Англії Джордан Пікфорд побив рекорд свого співвітчизника, який теж був голкіпером команди "Трьох левів". У 1966-му році Гордон Бенкс не пропускав 720 хвилин, а Пікфорд зміг не пропустити 725 хвилин. Він побив рекорд, і через 300 секунд пропустив шедевральний гол.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар