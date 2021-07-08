Збірна "Трьох левів" вперше дозволила собі забити на Євро-2020, але все одно змогла тріумфувати.

Збірна Англії стала другим фіналістом чемпіонату Європи з футболу. На "Уемблі" британці змогли дотиснути команду Данії в овертаймі.

Перший тайм захопив увагу глядачів. Обидві команди прагнули створювати гольові моменти та йти вперед. Форвард англійців Харрі Кейн був особливо активним. Він показував, що не лише вправний бомбардир, а й також плеймейкер. Нападник "Тоттенхему" роздавав чудові передачі, зокрема після його пасу Рахім Стерлінг перевірив пильність воротаря Данії Каспера Шмейхеля.

Втім, першою забила Данія. На 30-й хвилині англійці пропустили свій перший гол на цьому турнірі. Міккель Дамсгор забив шедевральний м'яч зі штрафного удару. Неймовірне виконання удару продемонстрував вінгер скандинавської команди за своєю красою.

Після цього Англія почала інтенсивніше атакувати. Карколомний сейв здійснив Шмейхель після того, як його впритул розстрілював Стерлінг. А за хвилину після цього Кейн відтягнувся в опорну зону Данії, дав пас на Букайо Сака, а той прострілив у карний майданчик. Капітан Данії Сімон К'єр зрізав м'яч у власні ворота та ненароком зробив автогол.

У другому таймі більше володіла ініціативою Англія. На 55-й хвилині Харрі Магуайр з району одинадцятиметрової позначки потужно пробив головою, але Шмейхель здійснив грандіозний сейв та в черговий раз виручив партнерів. Англія продовжила і далі нагнітати небезпеку біля воріт суперника, але кожного разу не вистачало якоїсь дещиці, щоб вирвати перемогу.

У підсумку гра перейшла в додатковий час. Англія продовжила тиснути на Данію. На 102-й хвилині арбітр Данні Маккелі призначив доволі контроверсійний пенальті. Стерлінг артистично падав, але після перегляду VAR суддя все ж таки залишив своє рішення в силі й надав право Англії пробити одинадцятиметровий удар. Капітан британців Кейн не забив, бо Шмейхель парирував удар, але форвард встиг на добивання та зробив рахунок 2:1. Цей гол став переможним.

Данія не спромоглася відповісти й навіть не влаштувала фінальну навалу.

Англія - Данія - 2:1

Голи: К'єр, 39 (автогол), Кейн, 104 - Дамсгор, 30

Англія: Пікфорд, Шоу, Магуайр, Стоунз, Уокер, Райс (Хендерсон, 96), Філліпс, Стерлінг, Маунт (Фоден, 96), Сака (Гріліш, 69, Тріпп'є, 106), Кейн

Данія: Шмейхель, Вестергор, К'єр, Крістенсен (Й.Андерсен, 79), Меле, Ділейні (М.Єнсен, 88), Хейб'єрг, Стрюгер-Ларсен (Васс, 67), Дамсгор (Ю.Поульсен, 67), Дольберг (Нергор, 67), Брейтвейт

Відео огляд гри.

Відео голів

Англія - Данія: підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Харрі Кейн (оцінка - 7,7).

У фіналі Англія зіграє проти італійців, які в серії пенальті обіграли команду Іспанії. Гра відбудеться 11 липня.

Англія вперше в історії зіграє у фіналі чемпіонату Європи з футболу.

Англія дійшла до свого першого великого фіналу турніру вперше за останні 55 років. Британці взяли золоті медалі на чемпіонаті світу 1966 року, який відбувся на їхній рідній землі. 55 років - це найдовший розрив між фінальними виступами для будь-якої європейської нації в історії двох змагань.

Воротар збірної Англії Джордан Пікфорд побив рекорд свого співвітчизника, який теж був голкіпером команди "Трьох левів". В 1966-му році Гордон Бенкс не пропускав 720 хвилин, а Пікфорд зміг не пропустити 725 хвилин. Побив рекорд і через 300 секунд пропустив шедевр від Дамсгора!

Англія виграла 15 з останніх 17 ігор на стадіоні "Уемблі" у всіх змаганнях, забивши 44 голи й пропустивши лише чотири. Однак, їхня єдина поразка в цій серії відбулася від Данії (0-1 у жовтні 2020 року).

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Автор: Артем Будрін