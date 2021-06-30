Гарі Лінекер вважає, що арбітр даремно показав червону картку порушнику правил.

Славетний у минулому нападник збірної Англії Гарі Лінекер назвав рішення арбітра показати червону картку Маркусу Даніельссону в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція - Україна несправедливим. Нагадаємо, що Даніельссон грубо зіграв проти футболіста збірної України Артема Бєсєдіна. Артема відправили до Києва на обстеження.

Лінекер, котрий працює експертом на телеканалі BBC, розкритикував дії рефері Даніеля Орсато.

В додатковий час Даніельссон зіграв прямою ногою в гомілку форварду українців Бесєдіну. Суддя спершу продемонстрував шведському футболісту жовту картку, але після перегляду VAR змінив колір на червоний.

Лінекер вважає, що це був звичайний ігровий момент, який не має каратися.

"Це не червона картка. Він мав повне право грати в цей м’яч. Уповільнений повтор знову перетворює нешкідливий епізод на щось більше. Смішно. Коли ти граєш у м’яч, то вже не можеш прибрати ногу. Той факт, що гравець випадково отримує через це травму, не означає, що це фол, не кажучи вже про червону", - написав Лінекер у себе в Twitter.

Репортер Fox Sports Australia Адам Пікок поділяє думку Лінекера, що Даніельссона видалили несправедливо.

"Жахливий дзвінок. Гравця карають за те, що він першим був на м’ячі. В нього не було абсолютно жодного наміру робити що-небудь, крім того, як грати у футбол. Ще один приклад того, як можна перекрутити епізод", - написав Пікок.

А от авторитетний футбольний оглядач Пірс Морган підтримав рішення головного судді поєдинку.

"І це каже хлопець, який ніколи не вирішував ситуацій. Це була нерозважна гра, яка могла зламати ногу його супернику. Без сумніву, це червона картка", - запевнив Морган.

Лінекер не вгамувався і продовжив наводити свої аргументи. Він зробив пост з відео, де правий фуллбек збірної України Олександр Караваєв врізався у підкаті у шведа Маркуса Берга.

"То це також червона картка? Бачите відмінності?", - написав Лінекер.

So is that a red too? Any difference? pic.twitter.com/X55TFIV8Zf — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) June 29, 2021

Швеція - Україна: підсумки матчу

Україна вирвала перемогу у Швеції в овертаймі з рахунком 2:1: відео голів матчу.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Олександр Зінченко (оцінка 9,0)

У чвертьфіналі Україна зіграє проти збірної Англії, яка пройшла Німеччину.

Збірна України вперше в історії грала в плей-офф чемпіонату Європи і вперше вийшла в 1/4 фіналу.

Артем Довбик забив дебютний гол за збірну України.

Україна пропустила у всіх десяти матчах на чемпіонатах Європи.

Андрій Ярмоленко взяв участь у п'яти голах збірної України (2 голи і 3 асисти) на Євро-2020.

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Автор: Артем Будрін