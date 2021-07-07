Збірна Італії вийшла у фінал Євро-2020.

6 червня на "Уемблі" в Лондоні відбувся перший півфінальний матч чемпіонату Європи з футболу, в якому зустрічалися збірні Італії та Іспанії.

Основний і додатковий час матчу завершився внічию (1:1) і доля путівки до фіналу вирішилася в серії післяматчевих пенальті, в якій точнішими виявилися італійці - 4:2.

Серія пенальті: Локателлі - 0:0 (воротар), Дані Ольмо - 0:0 (вище воріт), Белотті - 1:0, Морено - 1:1, Бонуччі - 2:1, Тьяго Алькантара - 2: 2, Бернардескі - 3:2, Мората - 3:2 (воротар), Жоржиньо - 4:2

Відео серії пенальті

Італія - Іспанія: підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Леонардо Бонуччі (оцінка - 7,7).

У фіналі Італія зіграє з переможцем пари Англія - Данія, який стане відомий 7 липня.

Збірна Італії зіграє у фіналі великих турнірів вперше з Євро-2012.

Італія вдесяте в історії вийшла у фінал великих турнірів (ЧС і Євро). Серед європейських збірних більше фіналів тільки у Німеччини (14).

Жорді Альба провів 16-й матч за збірну Іспанії на чемпіонатах Європи. Це повторення рекорду збірної, який також належить Андресу Іньєсті і Сеску Фабрегасу.

Водночас Леонардо Бонуччі провів 17-й матч на Євро і повторив рекорд збірної Італії, який раніше встановив Джанлуїджі Буффон.

Альваро Мората став рекордсменом збірної Іспанії за кількістю голів на чемпіонатах Європи (6), обійшовши Фернандо Торреса (5).

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Автор: Антон Дудар