Фінал чемпіонату Європи вперше судитиме арбітр з Нідерландів.

УЄФА призначив суддів на фінальний матч Євро-2020, в якому 11 липня зустрінуться збірні Італії та Англії.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Головним арбітром матчу буде досвідчений нідерландець Бьорн Кейперс.

Він стане першим рефері з Нідерландів, якому довірили судити фінал чемпіонату Європи.

48-річний Кейперс раніше судив фінал Ліги чемпіонів-2014, два фінали Ліги Європи (2013 і 2018), а також матч за Суперкубок УЄФА-2011.

На Євро-2020 Кейперс працював головним арбітром на двох матчах групового етапу, а також чвертьфіналі Чехія - Данія.

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У фіналі допомагати Кейперсу на лініях будуть його співвітчизники Сандер ван Рукел і Ервін Зейнстра, а четвертим рефері стане Карлос дель Серро з Іспанії.

Відповідальним за VAR призначений Бастіан Данкерт з Німеччини. Відзначимо, що одним з його асистентів стане нідерландець Пол ван Букел, який був відеопомічником арбітра в півфіналі між Англією і Данією, і затвердив пенальті у ворота данців.

Італія - Англія: перед матчем

Збірна Італії вчетверте в історії зіграє у фіналі чемпіонату Європи. Італійці раніше перемагали на Євро один раз (в 1968 році) і двічі поступалися у фіналах.

Для збірної Англії це буде перший фінал в історії на чемпіонатах Європи.

Збірна Англії посіла перше місце в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, набравши 7 очок. У плей-офф англійці пройшли Німеччину (2:0), Україну (4:0) і обіграли Данію (2:1 в овертаймі). У матчі проти данців Англія вперше пропустила на Євро.

Збірна Італії набрала максимум очок у групі зі Швейцарією, Туреччиною та Уельсом. У плей-офф італійці пройшли Австрію (2:1 в овертаймі), Бельгію (2:1) і у півфіналі - Іспанію (1:1 і 4:2 по пенальті).

В офіційних матчах Італія і Англія зустрічалися вісім разів. У італійців - п'ять перемог, у англійців - одна, Ще два рази команди зіграли внічию. А їх остання зустріч відбулася в 2018 році - товариський матч завершився внічию (1:1).

На Євро команди в попередній раз перетиналися в Україні в 2012 році. Тоді у чвертьфіналі італійці пройшли далі по пенальті (0:0 і 4:2).

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Автор: Антон Дудар