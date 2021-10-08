Відбудеться другий в історії розіграш трофею Ліги націй.

10 жовтня відбудеться другий в історії фінал Ліги націй УЄФА. За трофей будуть боротися збірні Іспанії та Франції.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Іспанія - Франція.

Букмекери записали в фаворити протистояння чинних чемпіонів світу. На перемогу французької команди пропонується коефіцієнт 2,55, в той час, як на Іспанію - 3,06. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,36.

На те, що Франція не програє в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,43. А ось на те, що Іспанія не поступиться за підсумками 90 хвилин коефіцієнт становить 1,58.

На те, що титул виграє Франція коефіцієнт складає 1,83, а на тріумф в турнірі Іспанії - 2,07.

Ліга націй: що потрібно знати

У фінальній стадії грають переможці чотирьох груп Ліги А. Турнір приймає Італія.

В першому півфіналі Іспанія з мінімальним рахунком здолала Італію. В іншому півфіналі Франція завдяки шаленому камбеку вибила зі змагань Бельгію.

Фінал відбудеться 10 жовтня в Мілані о 21:45. В цей же день в матчі за 3-е місце бельгійці зіграють з італійцями.

Фінал за участі іспанців та французів обслужить англійський суддя Ентоні Тейлор.

Переможцем дебютного розіграшу Ліги націй у 2019 році стала збірна Португалії.

Автор: Артем Будрін