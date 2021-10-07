Французи відігралися з 0:2 і забили переможний м'яч на 90-й хвилині

У другому півфінальному матчі Ліги націй 2020-2021 зустрічалися збірні Бельгії та Франції.

Французька збірна здобула вольову перемогу і стала другим фіналістом турніру.

До перерви бельгійська збірна лідирувала з перевагою у два м'ячі. Спершу Яннік Феррейра-Карраско відзначився ударом у ближній кут, а потім Ромелу Лукаку красиво пропустив м'яч між ніг, розвернувся, після чого пробив у верхній кут.

Після перерви Франція знайшла ресурси, щоб відігратися. Спершу Карім Бензема повернув "триколірних" у гру після пасу Кіліана Мбаппе, а потім вже сам Мбаппе забив красивим ударом з пенальті.

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У кінцівці глядачі побачили справжню драму. На 87-й хвилині матчу бельгійці забили, але гол Лукаку був скасований через офсайд. Слідом Поль Погба зі штрафного пробив у поперечину, а на 90-й хвилині Тео Ернандес приніс французькій збірній перемогу.

Бельгія - Франція - 2:3

Голи: Карраско, 37, Лукаку, 41 - Бензема, 62, Мбаппе, 70 (з пенальті), Т. Ернандес, 90+1

Бельгія: Куртуа, Альдервейрельд, Денайер, Вертонген, Кастань (Батшуайї, 90+2), Вітсель, Тілеманс (Ванакен, 70), Карраско, Де Брюйне, Лукаку, Е. Азар (Троссард, 74)

Франція: Льоріс, Кунде, Варан, Л. Ернандес, Павар (Дюбуа, 90+2), Погба, Рабіо (Тчуамені, 75), Т. Ернандес, Грізманн, Бензема (Верету, 90+7), Мбаппе

Відеоогляд матчу

1-й тайм

2-й тайм

Ліга націй: що потрібно знати

У фінальній стадії грають переможці чотирьох груп Ліги А. Турнір приймає Італія.

Фінал відбудеться 10 жовтня в Мілані. У ньому Франція зіграє з Іспанією. В цей же день в матчі за 3-е місце бельгійці зіграють з італійцями.

Переможцем дебютного розіграшу Ліги націй стала збірна Португалії.

Автор: Антон Дудар