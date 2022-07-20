Мирон Маркевич прокоментував майбутній матч "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів.

У середу, 20 липня "Динамо" в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА зіграє проти турецького "Фенербахче".

Номінально домашній матч "біло-сині" вимушено проведуть у в польському місті Лодзь на стадіоні ЛКС імені Владислава Крола. Обслужить поєдинок 33-річний арбітр Гленн Нюберг зі Швеції.

Своєю думкою про майбутній поєдинок поділився відомий український тренер Мирон Маркевич, який раніше очолював "Металіст", "Дніпро" та збірну України.

Досвідчений фахівець вважає, що "Динамо" зможе обіграти стамбульський клуб у першому поєдинку.

"Фенербахче" - досвідчена команда, але коли відбулося жеребкування і "Динамо" випали турки, я відразу сказав, що кияни пройдуть далі. Ну подивимося.

Футболістам "Динамо" потрібно пресингувати суперника на чужій половині поля. Особливо це потрібно робити в домашньому матчі. Я дивився кілька ігор "Фенербахче" і вони цього дуже не люблять. Коли їм дають грати, вони небезпечні, але якщо діяти щільно, не давати дихати... Я вже говорив і повторю, що молодість динамівців повинна зіграти свою роль.

У чому наша перевага? "Динамо" - команда молодша і швидше, ніж "Фенербахче". Я думаю, що це має зіграти на руку киянам. І у них підготовка тривала більше, ніж у турків. Це теж важливо.

Як зіграє "Динамо" – від оборони або від атаки - потрібно запитати у Мірчі Луческу. Туркам не можна давати дихати і якщо команда готова до пресингу на чужій половині поля і не буде давати супернику виходити, то результат буде позитивним.

Хто поведе за собою "Динамо"? Подивимося, Я не знаю, в якій вони формі. Все таке відносно. Тренувальні ігри - це одне, а офіційні – зовсім інше. Буяльський може взяти на себе лідерство. Він легкий, повинен пошустрить. Циганков... Там є кому. Прогнозую 1:0 на користь "Динамо", - наводить слова Маркевича FanDay.

Нагадаємо, матч "Динамо" - "Фенербахче" розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Динамо - Фенербахче: перед матчем

Переможець протистояння вийде в третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів, де зіграє проти австрійського "Штурму".

Команда, що програла, потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи, де зустрінеться з "Словацко" (Чехія).

Гра-відповідь пройде 27 липня в Стамбулі на клубному стадіоні "Фенербахче" – "Шюкрю Сараджоглу".

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