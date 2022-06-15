Ігор Денисов вважає, що росіяни повинні нести колективну відповідальність за скоєне в Україні.

Колишній капітан національної збірної Росії з футболу Ігор Денисов висловив свою думку про відсторонення російських спортсменів від участі в міжнародних змаганнях через розв'язану РФ війну в Україні.

Колишній футболіст заявив, що він не тільки підтримує санкції проти РФ, але і виступає за їх посилення. Денисов також зазначив, що росіяни повинні нести колективну відповідальність за скоєне в Україні.

"Я вважаю, що це правильно. Ви, я і всі тут (в Росії – прим.) причетні до того, що відбувається в Україні. Ми всі причетні до цього. Ми вибираємо владу, хочеться вірити.

Треба припинити те, що зараз відбувається. А припинити можна через щось жорстке по відношенню до нас.

Я за ще більшу жорсткість. Тому що це все треба зупинити.

Ми всі винні. Ми не можемо донести до нашого уряду точку зору, що це неправильно.

Я повністю переконаний, що це неправильно, але не кажу цього. Тільки сьогодні. Але від того, що я буду говорити, що це неправильно, нічого не зміниться. Якщо будуть говорити тисячі, мільйони - теж нічого не зміниться. Тільки коли всі 150 мільйонів будуть розуміти, що це неправильно, тоді щось зміниться. Якщо наша країна зайшла туди, то це наша спільна вина", - сказати Денисов в інтерв'ю YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

Додамо, що Денисов завершив кар'єру в травні 2019 року в 35 років. Він є чотириразовим чемпіоном Росії, триразовим володарем Кубка країни і дворазовим - Суперкубка. Також він перемагав у Кубку та Суперкубку УЄФА. В активі гравця 54 матчі за збірну Росії.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже понад три місяці.

Після вторгнення РФ в Україну УЄФА виключив російські команди і національні збірні з усіх турнірів на невизначений термін, включаючи Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Лігу конференцій і Лігу націй.

Раніше УНІАН повідомляв, що Андрій Шевченко спільно з 1+1 media запускають проект "Спортивний фронт". Метою проекту є блокування російських команд і бойкот спортсменів-росіян, які висловилися за війну або не озвучили свою позицію.

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