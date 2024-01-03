Румунський фахівець зазначив, що не завершив свою кар'єру і повернеться до роботи.

Колишній головний тренер "Динамо" Мірча Луческу розповів про своє відходу з київського клубу.

Румунський фахівець зізнався, що хотів продовжити роботу з "біло-синіми", але в підсумку пішов через ситуацію з війною.

"Це правда, що я не вийшов на пенсію. Пішов з "Динамо", тому що моя дружина Неллі боялася переїжджати до Києва, а я не хотів бачити, як вона перебуває вдома одна і переживає за мене. У мене нескінченна пристрасть до футболу, але все буде залежати від здоров'я.

Я хотів залишитися в "Динамо" до кінця, але атмосфера в Києві стала дуже важкою. Росіяни знову бомблять столицю та інші українські міста, ситуація стає все складнішою. Я пробув у клубі три роки і побудував "Динамо", яке лідирувало у світі за кількістю вихованців академії у складі.

Це була побудова команди на майбутнє. "Динамо" грає без глядачів і далеко від дому, тому доводилося долати величезні відстані. Але головним завданням було вижити, а футбол дуже допомагає людям у воєнний час, навіть якщо команда грає далеко", - розповів Луческу в коментарі Bresciaoggi.

Нагадаємо, Мірча Луческу очолив київське "Динамо" влітку 2020 року. Під його керівництвом "біло-сині" стали чемпіонами України, а також виграли Кубок і Суперкубок країни

Румунський фахівець оголосив про відхід з "Динамо" після поразки від "Шахтаря" в рамках 13-го туру Української Прем'єр-ліги.

Новим тренером "Динамо" був призначений Олександр Шовковський. Під його керівництвом "біло-сині" здобули чотири перемоги в чотирьох іграх і піднялися на п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ.

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