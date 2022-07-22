Віктор Скрипник залишився задоволений грою своїх підопічних у поєдинку зі шведським клубом.

У четвер, 21 липня, полтавська "Ворскла" зіграла свій перший матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти шведського клубу АІК. Гра проходила в Швеції на стадіоні "Tele2Arena" і завершилася яскравою перемогою української команди з рахунком 3:2.

Головний тренер полтавського колективу Віктор Скрипник прокоментував гру своїх підопічних.

"Звичайно, ми задоволені результатом гри. Знали, що в деяких епізодах доведеться терпіти, бо АІК - кваліфікована команда. Вона добре організована в кожній ігровій ланці. Але ми не збиралися грати від оборони постійно.

Значну роль відіграло штучне поле. До нього потрібно було звикнути, але ми впоралися. Якщо будемо діяти в тому ж ключі в матчі-відповіді, то є всі шанси для загального успіху. Все вирішиться через тиждень.

Я знайомий з хлопцями всього три тижні, тому дії деяких футболістів стали для мене одкровенням. Радів і дивувався одночасно! У роздягальні зрозумів, що вони сьогодні хотіли битися на полі - за себе і за всю нашу країну", - наводить слова Скрипника сайт "Ворскли".

Додамо, що гра проти АІКа була дебютною для Віктора Скрипника на посаді головного тренера "Ворскли", яку він очолив перед стартом цього сезону.

Варто відзначити, що перемога "Ворскли" стала першою перемогою для України в новому сезоні єврокубків. Раніше київське "Динамо" зіграло внічию (0:0) з "Фенербахче" в рамках 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, матч-відповідь АІК і "Ворскла" зіграють 27-го липня. Гра пройде на тому ж стадіоні "Tele2Arena" в Швеції.

Переможець двоматчевого протистояння "Ворскла" - АІК вийде в третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій, де зіграє проти переможця пари "Валмієра" (Латвія) - "Шкендія" (Північна Македонія). Команда, що програла завершить свої виступи в єврокубках в цьому сезоні.

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