"Манчестер Сіті" вперше в своїй історії зіграє в матчі за Суперкубок УЄФА.

У середу, 16 серпня, "Манчестер Сіті" зіграє проти "Севільї" у матчі за Суперкубок УЄФА-2023.

Головний тренер англійського клубу Пеп Гвардіола прокоментував майбутній матч. Іспанський фахівець відзначив особливий менталітет "Севільї", який дозволив цій команді сім разів виграти Лігу Європи.

"У "Севільї" відмінний характер і стійкість, і я відчуваю, що це зробить їх небезпечними для нас.

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Щоб здобути перемогу в цьому протистоянні, потрібно робити екстраординарні речі. У "Севільї" особливий менталітет, і ми неймовірно щасливі бути тут, щоб зустрітися з ними.

Ми прагнемо змагатися, кидати виклик самим собі. Ми хочемо захистити те, що виграли минулого року. Ви не уявляєте, як ми щасливі грати в цю гру, тому що ми виграли Лігу чемпіонів. Ми повинні скористатися цією можливістю, тому що ніхто не знає, коли ми повернемося", - заявив Гвардіола на прес-конференції.

Нагадаємо, традиційний матч, в якому зустрічаються переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, пройде в грецькому місті Пірей на стадіоні "Георгіас Караїскакіс". Початок матчу - о 22:00 за київським часом.

Діючим переможцем Суперкубка Європи є мадридський "Реал". Минулого року "вершкові" в битві за цей трофей здолали німецький "Айнтрахт".

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