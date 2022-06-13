Збірна України після перерви забила три голи Вірменії і здобула розгромну перемогу.

Вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик прокоментував перемогу збірної України у поєдинку третього туру Ліги націй УЄФА проти команди Вірменії.

Молодий футболіст зізнався, що говорив тренер національної команди в перерві гри з вірменською збірною.

"Завжди непросто зламувати таку оборону, коли команда ставить "автобус". У перерві Олександр Васильович сказав, що крайнім нападникам потрібно більше заходити всередину, щоб давати більше простору крайнім захисникам, щоб ми могли робити більше передач в штрафну.

Звичайно, сили на наступний матч є. Потрібно добре відновитися, потім буде передматчеве тренування. Треба виходити і перемагати. Збір досить тривалий, але це футбол, те, що ми любимо.

У нас є перевага над ірландцями, тому що ми проводимо домашній матч. Прийде багато українців, наших уболівальників. Будемо грати заради них. Завжди здорово, коли весь стадіон вболіває саме за тебе", - наводить слова Мудрика сайт УАФ.

Нагадаємо, 11 червня національна збірна України з фубтолу здобула перемогу над збірною Вірменії в рамках групового етапу Ліги націй з рахунком 3:0. Перший тайм гри завершився внічию 0:0, але в другому таймі підопічні Петракова відвантажили три голи у ворота суперника. Відзначилися Руслан Малиновський, Олександр Караваєв та Віталій Миколенко.

У наступному турі Ліги націй збірна України зіграє 14 червня проти Ірландії. Гра пройде на муніципальному стадіоні ЛКС імені Владислава Круля в Польщі.

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