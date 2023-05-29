Ігор Йовічевич прокоментував матч "Шахтаря" проти "Дніпра-1".

У неділю, 28 травня, відбувся поєдинок 29-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Шахтар" розгромив "Дніпро-1" і достроково завоював чемпіонський титул.

У кінцівці матчу між футболістами команд трапилася масова бійка, внаслідок якої арбітр зустрічі Катерина Монзуль показала Шість червоних карток.

Після матчу головний тренер "Шахтаря" ігор Йовічевіч прокоментував результат зустрічі і скандальний інцидент в кінці гри.

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"Коли розглянемо ситуацію ретельно, то можемо реагувати. Я насправді не бачив початку бійки. Був сумбур, багато людей. Тільки після аналізу, суддівських рішень ми будемо знати, хто що і як. Тоді ми зможемо прийняти рішення. Але це був кінець матчу, мої думки були зовсім в іншій сфері, в іншому напрямку. Ми ставали чемпіонами.

Це не може зіпсувати мені настрій. Але, звичайно, це процес виховання. Повинна бути робоча етика. Але не хочу дозволити нікому, щоб мої емоції зараз забрали. Я зробив все можливе. Віддав команді все можливе. Команда також віддала все, що є. Ми виграли і стали чемпіонами. "Шахтар" - чемпіон", - сказав Йовічевич.

Додамо, що "Шахтар" виграв чемпіонат України 14 разів у своїй історії. Десять разів "гірники" ставали чемпіонами країни достроково.

Перемога в УПЛ дозволила донецькому клубу отримати пряму путівку в груповий раунд Ліги чемпіонів на наступний сезон.

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