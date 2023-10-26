Маріно Пушич залишився задоволений грою своїх підопічних, незважаючи на результат.

25 жовтня в рамках третього туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" програв у гостях "Барселоні".

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич прокоментував результат поєдинку. Боснійський фахівець зазначив, що він пишається грою своєї команди в цій зустрічі.

"Останні три дні були неймовірними. Змінити клуби, як це зробив я, перейти з одного великого клубу в інший, а потім провести непросту гру в Барселоні... Це було неспокійно.

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Я не робив занадто багато замін, тому що бачив, що команда грає в досить хороший футбол. Тому я не вважав, що мені потрібно щось змінювати.

Моя команда пережила багато емоцій. Протягом кількох днів у неї було три тренери. Вони футболісти, але вони теж люди - ми не можемо забувати, що у них є емоції. Вони змагалися з "Барселоною", тому я надзвичайно пишаюся ними.

Мої гравці виконали все, що я просив. Вони виявляли мужність, коли їм доводилося страждати. Вони підтримували один одного. Ми добре пресингували без м'яча. Але мати таку ж інтенсивність, коли ти за м'ячем проти такої команди, як "Барселона", я думаю, що вони показали особистість і потенціал - я дуже задоволений цим.

Коли я дивлюся футбол, я хочу насолоджуватися ним. "Шахтар" - велика команда, і ми повинні грати в хороший футбол. Ми повинні тиснути на суперників і намагатися нав'язувати свою гру. Я бачив багато цього в цій грі", - наводить слова Пушича офіційний сайт "Шахтаря".

Відзначимо, що поєдинок проти "Барселони" став дебютним для Маріно Пушича на посаді головного тренера "Шахтаря". На цій посаді боснійський фахівець змінив Патріка ван Леувена, з яким було розірвано контракт.

Матч "Барселона" - "Шахтар" завершився перемогою "блаугранас" з рахунком 2:1. Єдиний гол "гірників" у цій грі забив Георгій Судаков.

Після труханових турів "Шахтар" посідає третє місце в турнірній таблиці групи Н. В активі "гірників" три очки. "Барселона" йде на першій позиції з 9 балами. Друга позиція за "Порту" (6 очок). Замикає квартет "Антверпен" - 0 очок.

Свій наступний поєдинок "Шахтар" зіграє 30 жовтня. В рамках 1/4 фіналу Кубка України "гірники" зустрінуться з "Вікторією" (Суми).

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