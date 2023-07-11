Михайло Мудрик вирішив відповісти на коментар вболівальника, але припустився помилки.

Півзахисник збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик потрапив під шквал критики з боку вболівальників через свою англійську.

22-річний українець в соціальній мережі Instagram вирішив дотепно відповісти на коментар одного з уболівальників, проте допустив помилку, за що йому потім "прилетіло".

Один з уболівальників написав: "Навчися розвертатися з м'ячем на 360 градусів. Це допоможе тобі змінювати напрямок і бути непередбачуваним. Бігати з м'ячем в одному напрямку недостатньо. Порада".

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На що Мудрик відповів: "Чому ти ще не виграв "Золотий м'яч"?".

Однак українець переплутав часи в англомовній фразі. Він написав "didn't win"(Past Simple), а правильний варіант - "haven't won" (Present Perfect).

Англійські фанати тут же підхопили цю тему і почали жорстко тролити українського футболіста в коментарях:

"Його англійська мова гірша за статистику".

"Спочивай у мирі, англійська".

"Його англійська покинула чат".

"Як можна так говорити, після трансферу за 80 мільйонів в чортову Англію? Господи... просто попроси своїх друзів написати для тебе".

"Твоя англійська - це не англійська".

"Крок за кроком, почни з англійської".

"Він робить поворот на 360 градусів зі своєю англійською".

Нагадаємо, Михайло Мудрик перебрався в "Челсі" з донецького "Шахтаря" у січні цього року. Трансфер українця обійшовся "синім" в 70 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів євро донецький клуб отримає в якості бонусів.

У минулому сезоні Михайло зіграв за лондонський клуб 17 матчів і відзначився 2 результативними передачами.

За підсумками сезону "Челсі" посів 12-е місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 44 очки.

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