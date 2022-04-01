На думку Сергія Палкіна, не виключення РФ з ФІФА ставить питання про зміни в самій асоціації.

ФІФА на конгресі в Досі (Катар) не розглядала питання виключення Росії, яке було ініційоване ФК "Шахтар".

Про це в ефірі телеканалу FREEDOM повідомив гендиректор клубу Сергій Палкін.

Він зазначив, що такі дії підштовхують до розуміння необхідності перетворення в самому ФІФА.

"Якщо Росію не виключають з цієї організації, в той час як вже весь світ проти неї - це дивно і не вкладається в голові. Коли люди сидять в центральному офісі в ФІФА і дивляться з вікна на Женевське озеро ймовірно вони бачать якісь інші реалії. Може бути, їм варто було б послати своїх людей в Маріуполь і Харків, щоб більш серйозно до цього поставитися", - зазначив Палкін.

За його словами, ФІФА на конгресі виключило Пакистан, Зімбабве і Кенію, "які точно роблять значно менше зла, ніж росія".

Також гендиректор "Шахтаря" запевнив, що продовжить тиск на ФІФА та УЄФА.

Нагадаємо, раніше представники футбольного клубу Ріната Ахметова звернулися до ФІФА та УЄФА з ініціативою припинити членство Росії в цих організаціях. Однак конгрес ФІФА навіть не розглядав питання про припинення членства РФС.